Житель Башкирии выкрал лошадей и набил на них инициалы жены

В полицию Баймакского района обратился 49-летний житель деревни Актау. Мужчина заявил, что две его лошади не вернулись домой, а это серьёзно ударило по бюджету семьи.

Полицейские почти сразу поняли – животные были похищены. Вскоре они встали на след подозреваемого в похищении. Предполагаемым злоумышленником оказался 38-летний местный житель. Он был доставлен в отделение, где сразу рассказал подробности случившегося.

Оказалось, лошади сами прибились к табуну подозреваемого. Увидев, что на животных нет специальной метки, мужчина присвоил животных себе и пометил двух новичков инициалами своей жены, как остальных животных в стаде. Однако полицейским удалось докопаться до истины и вернуть лошадей законному хозяину.