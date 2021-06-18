Александр Дегтярев о новых ограничениях из-за коронавируса: «Меры совершенно оправданы»

Так, иностранцам и лицам без гражданства, находящимся на территории республики, необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях. Приобрести товары и получить услуги могут только при наличии одного из следующих документов: сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса в электронном либо распечатанном виде; медицинской справки о прививании, в том числе первым компонентом вакцины; справка о наличии противопоказаний к вакцинации, либо справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. Отметим, что она действительно в течение трёх суток со дня выдачи.