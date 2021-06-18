В Уфе организовали выставку памяти художника Николая Посникова

За свою карьеру он успел познакомиться и запечатлеть на пленку звезд кино, театров и сцены первой величины: Софи Лорен, Эдита Пьеха, Алла Пугачева, Владимир Высоцкий. Десятки снимков известных личностей представлены на экспозиции. Организаторы называют ее живой, потому что ни одна фотография не является постановочной. Убедиться в этом можно бесплатно в Доме профсоюзов. Выставка будет открыта до середины июля.