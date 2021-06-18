В Башкирию придут внезапные заморозки

МЧС Башкирии предупреждает о надвигающихся заморозках. Так, 19 июня, ночью и рано утром ожидаются заморозки в отдельных северо-восточных и горных районах. Температура воздуха может упасть до 0°С.
Заморозки представляют особую опасность для сельскохозяйственных растений. Также погодные условия стоит учитывать тем, кто решил отдохнуть на природе – существует опасность переохлаждения организма.
Синоптики сообщают, что температура воздуха ночью опустится до +5, +10°С, а днём поднимется до +22, +27°С. Существенных осадков не ожидается.