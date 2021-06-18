В Башкирии стартовал сезон летнего детского отдыха

В республике стартовал сезон летних лагерей отдыха для детей. Так, в Чишминском районе 120 ребят отдыхают в первую смену. Режим дня детей расписан поминутно: с утра зарядка, после – экскурсии и занятия.

Основное направление развития в лагерях – спорт. Всего в Чишминском районе работают 22 пришкольных дневных лагеря. Еще при 13 образовательных учреждениях созданы лагери труда и отдыха, в них задействованы 430 ребят. Летняя оздоровительная кампания продолжается и в других районах, впереди еще две смены.