«Новая надежда на потепление отношений»: политолог о встрече Путина и Байдена

Всё внимание мировой общественности было приковано к этой встрече. Её результаты несомненно дали новую надежду на потепление российско-американских отношений, но время покажет. Встреча двух президентов нужна была и российской, и американской стороне. Поэтому это «сверка часов» между Россией и США, отношения между которыми достигли своей низшей точки. Хотелось бы выделить несколько моментов. Во-первых, это была первая встреча руководства двух стран за последние три года. Предыдущая, в который принимал участие Дональд Трамп не позволила «перезагрузить» российско-американские отношения. И даже привела к обратному результату, а именно введению новых санкций США в отношении России и эскалации напряжённости. Июньский саммит 2021 года отличается в выигрышную сторону тем, что проходил в более конструктивной обстановке с обозначением конкретных вопросов, требующих обсуждения Владимира Путина и Джо Байдена. Обсуждение длилось около 4 часов и не было враждебным, то есть никто не демонстрировал своего превосходства в переговорах. Во-вторых, уже на этом этапе удалось решить несколько первостепенных задач. Так, по итогам переговоров в Женеве было подписано совместное заявление о намерении запустить двухсторонний диалог по вопросу контроля над стратегическими вооружениями. Кроме того, были достигнуты договорённости о возвращении послов в Москву и Вашингтон. В-третьих, несмотря на то, что совместной пресс-конференции по итогам встречи не было и лидеры двух стран вышли по очереди, можно увидеть интересный политико-когнитивный подтекст. Владимир Путин на пресс-подходе выступил первым, что демонстрирует уверенность и его сильную позицию в переговорном процессе. Джо Байден, в свою очередь, резюмировал слова российского лидера. И это выглядело очень гармонично, противоречий в постпереговорных речах не было. Таким образом, несмотря на сложные отношения, Россия и США ищут и находят точки соприкосновения. Это определённым образом вселяет надежду на улучшение российско-американских отношений.

Артур Сулейманов, кандидат политических наук