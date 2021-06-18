«Новая надежда на потепление отношений»: политолог о встрече Путина и Байдена

В Женеве прошла встреча лидеров двух стран – президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Башкирские политологи прокомментировали итоги важного политического события.
Так, по словам Артура Сулейманова, кандидата политических наук, заместителя заведующего кафедрой «Международные отношения, история и востоковедение» УГНТУ, встреча Путина и Байдена дала новую надежду на потепление российско-американских отношений. Эксперт выделил несколько ключевых моментов встречи.
Фото: ru.oxu.az