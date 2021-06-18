В Башкирии осудили мужчину, который изнасиловал и убил 12 девочек

45-летнего мужчину, известного как «Новоуральский потрошитель», осудили на 12 лет за жестокое убийство 16-летней девочки. Решение вынес Салаватский межрайонный суд.
Преступление произошло ещё в мае 2001 года. Около автовокзала в селе Месягутово мужчина заметил 16-летнюю студентку. Он предложил довезти её до дома, но по пути заехал в лесополосу, где изнасиловал и задушил несчастную. После он привязал тело тросом к машине, вывез в лес и покинул место преступления.
Только в 2020 году удалось доказать причастность мужчины к убийству. Сам обвиняемый уже отбывает пожизненное наказание за то, что подобным образом с 1998 по 2003 года убил 12 девочек в Свердловской области.
Фото: СК РФ по РБ.