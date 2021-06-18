В Башкирии осудили мужчину, который изнасиловал и убил 12 девочек

Преступление произошло ещё в мае 2001 года. Около автовокзала в селе Месягутово мужчина заметил 16-летнюю студентку. Он предложил довезти её до дома, но по пути заехал в лесополосу, где изнасиловал и задушил несчастную. После он привязал тело тросом к машине, вывез в лес и покинул место преступления.