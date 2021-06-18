Новые ограничения и вакцинация: как Башкирия готовится к третьей волне коронавируса

В Башкортостане ужесточают профилактические меры против коронавируса. Новые правила начинают действовать поэтапно, и первые из них вводятся с 22 июня. Жители республики смогут подготовиться к ним. Решение принял глава региона Радий Хабиров. Он внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Массовые мероприятия не отменяются, но будут ограничения. Минздрав Башкортостана призывает активнее участвовать в вакцинации.

Мотивация для вакцинации от коронавируса у Светланы Беловой двойная. Личная, чтобы обезопасить себя и своих близких, а также общественно-профессиональная. Она работает в правительстве Башкортостана и знает, какой ущерб может принести экономике региона локдаун. Этот тот момент, когда все вместе жители могут противопоставить силу коварному вирусу.

Я считаю, что это очень важно сегодня – быть здоровым. Потому что экономическая ситуация и в стране, и в республике нашей зависит от людей. Если люди будут здоровы, соответственно, мы будем развиваться дальше. Светлана Белова, директор департамента АПК и природопользования правительства Республики Башкортостан

В отделении «Сбербанка» в Башкортостане вакцинацию проводят еженедельно по четвергам и пятницам. Очередь строго по времени, осмотр проводят медработники ближайшей поликлиники.

Мы постоянно работаем с людьми, и их безопасность для нас на первом месте. Поэтому я решила вакцинироваться. Я считаю, что здоровье всегда должно быть в приоритете. Мы не можем себе позволить заразить кого-то. И мы за безопасность, начиная со средств индивидуальной защиты до вакцинации. Лилиана Азеева, сотрудник банка

Я убежден, что сделать прививку – это долг каждого ответственного человека, который желает защитить не только себя, но и близких, друзей, коллег и клиентов. Азамат Назаров, сотрудник банка

Ограничения вводят и в Башкортостане, они начнут действовать поэтапно. Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в условиях пандемии. Массовые мероприятия не отменяются, но будут ограничения. Очередная самоизоляция пока не планируется. Но чтобы избежать возможности заражения здоровых людей, в ряде заведений обслуживать будут только по сертификату или справке о прививке, свежему, не более трех дней, тесту ПЦР или справке о медотводе.

Согласно указу главы Башкортостана, с 22 июня это будет действовать на посещение музеев, выставочных залов, библиотек, концертных залов, театров, кинотеатров. С 29 июня – заведений общепита, спорта, салонов красоты, студенческих общежитий, междугородних пассажирских перевозок, поезда «Орлан». До 2 июля не рекомендуется посещение мест массового скопления людей, до 25 июля предприятия должны усилить режим дезинфекции. Также остается требование соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Эксперты считают, что комплекс мер позволит не допустить локдауна.

Предпринятые меры, которые отражены в новом указе главы Башкирии, касающиеся ограничения массовых мероприятиях, совершенно оправданы. У нас в памяти события 2020 года, когда всеобщий локдаун очень серьезно повлиял на экономические параметры и жизнь населения. Александр Дегтярев, директор Института стратегических исследований Республики Башкортостан

Личные средства не нужно тратить и не нужно время упускать, нужно вакцинироваться. Вакцин хватает. Мы призываем также и население свое. А муниципальные служащие, я считаю, просто обязаны вакцинироваться, потому что мы работаем в тесном контакте с населением. Ильшат Вазигатов, глава администрации Янаульского района

Наличие антител не является противопоказанием к вакцинации. У меня призыв к гражданам: не нужно тратить ни свое время, ни ресурсы медорганизаций, чтобы уточнить, есть ли у вас антитела. Необходимо идти и вакцинироваться. Максим Забелин, заместитель премьер-министра, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Наши учреждения культуры – места массового пребывания людей. В сегодняшних условиях важно защитить всех наших жителей от коронавируса. В этой связи принятие такого указа я считаю правильным, и с 22 июня вход в наши учреждения будет осуществляться только при наличии справки о вакцинации, о ПЦР не более трехдневной давности или о противопоказаниях к вакцинации. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Как заявил вице-премьер, министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин, наличие антител абсолютно не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Любой уровень антител – «не основание для медотвода». Его не даст и только что перенесенная болезнь. После первого этапа вакцины человек получит справку. Через сутки после второго в личном кабинете на Госуслугах будет доступен сертификат. На сегодня в республике вакцинированы около 340 тысяч человек. Каждому выдают справку, которая подтверждает подлинность, но в будущем может быть разработана единая система с QR-кодами для проверки их подлинности. Практика показывает, что вакцины не вызывают осложнений.

Пациентов, желающих вакцинироваться, за последнее время стало действительно больше. Очереди на прием на осмотр всегда у нас есть. Люди задумываются о своем здоровье и здоровье своих близких. Поэтому темпы не снижаются. Вакцинируем мы уже в течение длительного времени. Практика показывает, что вакцина у меня безопасна. За все время вакцинации осложнений не было, пациенты хорошо переносят вакцину. Лилия Юмагужина, врач-терапевт Республиканской клинической больницы №2

Вакцинироваться можно одной их трех вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для того чтобы получить прививку, необходимо записаться через регистратуру поликлиники по месту жительства или через портал Госуслуг. Также можно узнать подробности в Ситуационном центре по телефону в Уфе: 218-19-19. Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00.