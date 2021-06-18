Новые ограничения и вакцинация: как Башкирия готовится к третьей волне коронавируса

В Башкортостане ужесточают профилактические меры против коронавируса. Новые правила начинают действовать поэтапно, и первые из них вводятся с 22 июня. Жители республики смогут подготовиться к ним. Решение принял глава региона Радий Хабиров. Он внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Массовые мероприятия не отменяются, но будут ограничения. Минздрав Башкортостана призывает активнее участвовать в вакцинации.
Мотивация для вакцинации от коронавируса у Светланы Беловой двойная. Личная, чтобы обезопасить себя и своих близких, а также общественно-профессиональная. Она работает в правительстве Башкортостана и знает, какой ущерб может принести экономике региона локдаун. Этот тот момент, когда все вместе жители могут противопоставить силу коварному вирусу.
В отделении «Сбербанка» в Башкортостане вакцинацию проводят еженедельно по четвергам и пятницам. Очередь строго по времени, осмотр проводят медработники ближайшей поликлиники.
Ограничения вводят и в Башкортостане, они начнут действовать поэтапно. Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в условиях пандемии. Массовые мероприятия не отменяются, но будут ограничения. Очередная самоизоляция пока не планируется. Но чтобы избежать возможности заражения здоровых людей, в ряде заведений обслуживать будут только по сертификату или справке о прививке, свежему, не более трех дней, тесту ПЦР или справке о медотводе.
Согласно указу главы Башкортостана, с 22 июня это будет действовать на посещение музеев, выставочных залов, библиотек, концертных залов, театров, кинотеатров. С 29 июня – заведений общепита, спорта, салонов красоты, студенческих общежитий, междугородних пассажирских перевозок, поезда «Орлан». До 2 июля не рекомендуется посещение мест массового скопления людей, до 25 июля предприятия должны усилить режим дезинфекции. Также остается требование соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Эксперты считают, что комплекс мер позволит не допустить локдауна.
Как заявил вице-премьер, министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин, наличие антител абсолютно не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Любой уровень антител – «не основание для медотвода». Его не даст и только что перенесенная болезнь. После первого этапа вакцины человек получит справку. Через сутки после второго в личном кабинете на Госуслугах будет доступен сертификат. На сегодня в республике вакцинированы около 340 тысяч человек. Каждому выдают справку, которая подтверждает подлинность, но в будущем может быть разработана единая система с QR-кодами для проверки их подлинности. Практика показывает, что вакцины не вызывают осложнений.
Вакцинироваться можно одной их трех вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для того чтобы получить прививку, необходимо записаться через регистратуру поликлиники по месту жительства или через портал Госуслуг. Также можно узнать подробности в Ситуационном центре по телефону в Уфе: 218-19-19. Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
Добавим, новые ограничения, связанные с коронавирусом, вызвали массу вопросов. Завтра в прямом эфире телеканала БСТ мы вместе с экспертами разъясним все юридические аспекты нововведений в регионе. Начало эфира в 10:00.