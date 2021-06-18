В Башкирии выявили лучшего каменщика республики

В Башкортостане в 14-й раз выявляли лучшего каменщика республики. Соревнования среди мастеров провели на стройплощадке микрорайона «Цветы Башкирии». 17 специалистов на время должны были выложить кладку определенной формы, не забыв при этом о качестве работ.
Жюри предстояла сложная задача в выявлении победителя. У многих участников за плечами – трудовой стаж в десятки лет. С целью привлечения в профессию молодых специалистов и проводится данный конкурс, отметили организаторы.
Добавим, что участникам, занявшим призовые места, вручалось денежное вознаграждение, а победители получили право представлять Башкортостан на федеральном уровне всероссийского конкурса профессионального мастерства.