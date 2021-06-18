В Башкирии ужесточились правила проведения спортивных мероприятий

Правила проведения спортивных мероприятий в Башкортостане ужесточились. Теперь для того, чтобы попасть на соревнования, нужно иметь один из специальных документов.

Речь идет о справке о вакцинации, в том числе первым компонентом, также это может быть справка о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательный тест ПЦР, сделанный не позднее чем за три дня. Это связано с изменениями в указе главы Башкортостана о повышенной готовности. Также эти требования будут распространяться на фитнес-клубы и бассейны.