В Башкирии ужесточились правила проведения спортивных мероприятий

Правила проведения спортивных мероприятий в Башкортостане ужесточились. Теперь для того, чтобы попасть на соревнования, нужно иметь один из специальных документов.

Речь идет о справке о вакцинации, в том числе первым компонентом, также это может быть справка о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательный тест ПЦР, сделанный не позднее чем за три дня. Это связано с изменениями в указе главы Башкортостана о повышенной готовности. Также эти требования будут распространяться на фитнес-клубы и бассейны.

Это прежде всего касается лиц старше 18 лет. Для детей все в том же формате, что и было раньше.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии ужесточились правила проведения спортивных мероприятий
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