Муниципалитеты отказываются от участия в конноспортивном турнире «Терра Башкирия»

А в Учалинском районе завтра пройдет сабантуй, и найти жокеев-любителей и лошадей на два турнира не получилось. Таким образом, участника главного финала определят завтра жокеи-любители из Илишевского и Федоровского районов.

Говорят что нет лошадей, а если есть, то неподготовленные, то есть меры не принимались. В Калтасинском районе, например, говорили, что нет лошадей, а по факту большое поголовье лошадей башкирской породы.

Отметим, что в этом году отказ от участия случился не в первый раз. Так, в первом этапе не принял участие Татышлинский район. В связи с этим организаторы в следующем сезоне планируют отойти от привычного формата проведения турнира «Терра Башкирия». Теперь лошадей и жокеев-любителей будут представлять не районы, а коневладельцы. Об этом говорили сегодня на совещании на ипподроме «Акбузат». Также участники обсудили проблемы коневодства и популяризации башкирской лошади.