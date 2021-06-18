Башкирию на Паралимпийских играх в Токио представят два рапириста

Альберт Камалов и Никита Нагаев заработали по три лицензии. Сейчас башкирская сборная по фехтованию на колясках готовится выступить на кубке мира в Польше.

Один из лучших спарринг-партнеров на тренировке. Старший тренер российской сборной по парафехтованию Фарит Арсланов находит время для каждого. Обмен уколами между спортсменом и наставником здесь называют индивидуальной тренировкой. Ирина Мишурова – новое имя в группе башкирских рапиристов. Спортсменка приехала из Москвы. Сама напросилась в Уфу на сборы.

Закрепить коляску и фактически собственноручно ограничить себе пространство для маневра на дорожке. Четвертый год Никита Нагаев привыкает к новым реалиям спорта. В прошлом член российской сборной по кадетам и юниорам, он участвовал на чемпионатах Европы и мира по фехтованию. Без приставки «пара». Но травма колена и голеностопа едва не перечеркнула рапиристу спортивную карьеру. Найти себя снова удалось в фехтовании на колясках. Первое время не получалось – в параспорте своя специфика и особенности.

От сборной республики по фехтованию на Паралимпийские игры в Токио едут два спортсмена: Никита Нагаев и Альберт Камалов. У каждого по три лицензии: для выступления в личном и командном зачете среди рапиристов и в личном среди саблистов. Для Альберта Камалова эти игры могли бы стать вторыми. В 2016-м он отобрался в Рио, но тогда всю паралимпийскую сборную России не пустили на соревнования из-за допинг-скандала. Следующие пять лет Камалов проведет, набирая очки для поездки в Токио. Он до последнего будет ждать окончательный список участников.

Это мой первый опыт таких больших соревнований. Я такой человек по характеру – пока не увижу, не поверю. Альберт Камалов, член паралимпийской сборной по фехтованию на колясках