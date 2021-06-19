"Надеюсь, что благоразумие возьмёт верх над сомнениями": врач-онколог о вакцинации от Covid-19

Уже идёт поток поздравлений. Но если бы можно было попросить себе подарок, как на Новый год у Деда Мороза, то это было бы, чтобы наши люди проявили сознательность и сделали все, что от них зависит, и сделали это быстро, не откладывая, так как время работает против нас».