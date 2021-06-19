"Надеюсь, что благоразумие возьмёт верх над сомнениями": врач-онколог о вакцинации от Covid-19

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Таким образом, внесена ясность о новых правилах посещения учреждений культуры, спорта, общепита и общественного транспорта, какие документы нужно иметь при себе.
Член Общественной палаты РБ, врач-онколог, профессор кафедры БГМУ, доктор медицинских наук Камиль Ганцев прокомментировал нововведения:
«С декабря 2020 года в открытом доступе была возможность сделать работающую вакцину, в СМИ регулярно говорили о необходимости социальной дистанции и масочном режиме. Но не все отнеслись к этому серьезно и некоторые регионы ощутили третью волну. Мне кажется, настала пора переходить от уговоров к настоятельным просьбам. Ведь только коллективный иммунитет позволит победить эту болезнь… Надеюсь, что благоразумие возьмёт верх над сомнениями и все завершится благополучно.
В связи с подписанием указа, необходимо проявить сознательность регулирующим органам. Необходима широкая информационная кампания, чтобы донести данные из указа до сограждан.
Сегодня у нас ситуация не такая серьезная, как в Москве, но всё может быстро поменяться. Поэтому не откладывайте и переходите в статус человека с антителами, а это можно сделать, либо переболев, либо, что гораздо лучше и легче, сделать прививку. Благо мест, где её делают, много и все рядом, в доступности.
Помните, что высока вероятность появления новых штаммов, вакцинорезистентных, и с ними можно бороться только массовой иммунизацией населения. В это воскресенье будет День медицинского работника…
Уже идёт поток поздравлений. Но если бы можно было попросить себе подарок, как на Новый год у Деда Мороза, то это было бы, чтобы наши люди проявили сознательность и сделали все, что от них зависит, и сделали это быстро, не откладывая, так как время работает против нас».