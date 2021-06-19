Житель Башкирии снимал квартиры посуточно, чтобы фасовать там наркотики

Житель Башкирии был задержан в Уфе с поличным. В этот момент преступник пытался спрятать очередную «закладку». Кроме того, при задержании он попытался уничтожить товар и скрыться.

Выяснилось, что мужчина занимался незаконной деятельностью с февраля. По данным МВД Башкирии, 34-летний житель Кушнаренковского района проживал в Уфе, где снимал квартиры посуточно. Здесь он фасовал товар по пакетикам. А приобретал наркотики мужчина через интернет.