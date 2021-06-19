В Башкирии иномарка превратилась в груду металла после съезда с дороги

В Башкирии водитель и пассажир чудом выжили в жутком ДТП. Автомобиль после съезда в кювет превратился в груду металла.

Дорожно-транспортное происшествие было совершено в третьем часу ночи на территории Баймакского района республики. Водитель 35 лет, находящийся за рулем Mitsubishi Lancer, двигался по дороге со стороны Баймака в сторону села Мирясово. Предположительно, сообщает ГИБДД по РБ, автомобилист не справился с рулевым управлением. Это привело к съезду с дороги.

В падении авто перевернулось и столкнулось с электроопорой. Водитель и его пассажир того же возраста с места ДТП были госпитализированы. В причинах и обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.