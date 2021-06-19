Правила поведения в эпоху COVID-19: подробная инструкция

Пандемия, все очень серьезно. В разных регионах страны вводятся жесткие ограничения. Радий Хабиров подписал изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Республика теперь будет жить по-другому.

Изменения в жизни республики, связанные с вирусом, вызвали массу вопросов. В прямом эфире специального брифинга на телеканале БСТ региональные эксперты разъяснили все юридические аспекты нововведений.

Большой блок важных вопросов по вакцинации и новому Указу Радия Хабирова мы обсудили вчера. Пройдите по этой ссылке, чтобы ознакомиться с нашим прошлым материалом.

По последним данным в Башкортостане в день вакцинируются 15 тысяч человек. Это много?

Это немного, но темпы вакцинации растут. Темпы неплохие.

Где опубликованы изменения в Указе?

Как и все изменения, все Указы публикуются на портале правовых актов Башкортостана.

Что изменилось?

Указ установил особые правила поведения, начиная с 22 июня. Это посещение отдельных учреждений только по сертификату о вакцинации, либо по справке о медотводе. Под списки попадают общественные места: театры, кинотеатры, музеи, библиотеки. Некоторые сферы добавятся с 29 июня. Также действительны справки о вакцинации и предъявление Сертификата профилактических прививок , в которую вносятся данные о прививке от Ковид (по форме 156/у-93).

Успеют ли вакцинироваться все желающие?

Да. Пункты работают все выходные. Жителей предупреждают, что возможен режим ожидания 1-2 часа в случае предварительной записи. Пункты вакцинации работают до 20:00.

У вас абонемент на фитнес, который купили до нового Указа, а вакцинироваться не успели, в поликлинике просят подождать двое суток. Что делать?

Вас должны пустить в зал. После завершения срока абонемента новый абонемент купить не получится.

Ограничения спортивных объектов - как они будут работать?

На следующей неделе фитнес-клубы получат ответы на вопрос, каким образом поступить с посетителями, которые не вакцинированы. Пока они могут попасть в клубы. Стоит помнить, что если вы себя плохо чувствуете - в зал лучше не ходить. При этом по новым правилам достаточно уже первого компонента вакцины, чтобы спокойно ходить на тренировки.

Как изменения коснутся объектов торговли и услуг?

Объектов торговли они не касаются, речь идет о рестораторах и заведениях общепита. Заведения, в которых больше 10 посадочных мест, должны проверять справки. У кого посадочных мест меньше, тех эти ограничения не касаются.

Неужели теперь не дадут купить хлеб и молоко?

Нет, такие объекты торговли не входят в список.

Как будут работать крупные торговые ТЦ? Будут на входе требовать справку?

Не совсем так. В торговый центр вас пустят, но, например, на фуд-корте у вас попросят справку, если на территории фаст-фуда больше 10 посадочных мест.

Кто имеет право требовать справку?

Любой сотрудник, который отвечает за посетителей. У таких людей есть документ о трудоустройстве, либо сотрудник в форменной одежде.

Что происходит в библиотеках, музеях, театрах?

Каждый посетитель должен будет предоставить справку. Библиотеки посещают порядка 65 тысяч человек, это большая армия людей. Если вы брали билет в театр давно, но вакцину себе не поставили, то вас не пустят. Можно вернуть или обменять билеты на осень и вакцинироваться до этого периода, чтобы не было проблем.

Не скажется ли вакцинация на будущем потомстве?

По инструкции вакцину не ставят беременным и кормящим, а также детям. “Спутник V” создан на основе аденовируса, который не влияет на репродуктивную систему.

Почему наличия антител недостаточно?

Есть рекомендации, по которым необходимо сделать вакцину спустя 6-8 месяцев после болезни. Ученые США и вовсе советуют ревакцинироваться спустя 3 месяца. На прошлой неделе вышли данные, которые говорят, что после заболевания клеточный иммунитет нужно активировать спустя полгода. После заболевания антитела действуют только в отношении конкретного возбудителя. Против мутаций они не работают, а уже сейчас в Москве появились 4 мутации, которые не встречались ранее.

Насколько безвредна прививка?

Прививка - это внедрение “кусочков” вируса, это даже не ДНК. “КовиВак” - это наша классическая “убитая” вакцина. Есть яркий пример: дети, которые не встречаются до 9 лет ни с одной инфекцией, потом встречаются с иммунными заболеваниями. Иммунитет создан для того, чтобы накапливать информацию, вырабатывать антитела и так далее. Поэтому иммунитет должен быть напряжен. Новая инфекция опасна патологической реакцией. Это когда организм не запомнил информацию о вирусе, а начал гиперреакцию. Течение новой коронавирусной инфекции - гиперреакция организма. Для того, чтобы организм не “перегрелся”, нужна вакцина.

Какую справку показывать?

Это может быть кьюар-код, справка о вакцинации на Госуслугах, либо та же справка в распечатанном виде.

Достаточно ли первого компонента?

Да. И справки об этом тоже достаточно.

Что делать, если у вас медотвод?

Вы должны ограничить свои контакты. О жесткой самоизоляции разговора нет. Противопоказания к прививке говорят о том, что у вас плохой иммунитет. Справку о медотводе вы должны носить с собой. ПЦР-тест вам понадобится там, где есть жесткие ограничения и условия. Например, крупные фестивали.

Какие ограничения есть по массовым мероприятиям?

Мероприятия можно проводить, если количество участников меньше 200. Если их больше 200, то должно быть разрешение оперштаба.

В Башкортостане пройдет Фольклориада. Как республика будет себя беречь?

Ожидается приезд 1300 человек из 45 стран. На мероприятии будет обеспечена медицинская безопасность. Все участники в своей стране сдают ПЦР, повторная процедура будет и в России.

Где будут кормить участников Фольклориады?

Это все предусмотрено заранее. В общепит гостей Башкортостана пустят только со справками.

На какие мероприятия можно попасть без справки?

Если мероприятия проводятся на открытом воздухе. В Указе четко сказано, что речь идет только о закрытых площадках.

Вакцинация - это не нарушение прав граждан?

По закону ограничить права можно ради безопасности здоровья. Также в рамках режима “повышенная готовность” можно вводить особые правила поведения для граждан. Проще говоря, государство начинает оперативно спасать жизни своих людей. Главная цель - не закрыться к сентябрю на локдаун.

Как прививка поведет себя через год?

Эту ситуацию можно оценивать по-разному. В данном случае это вопрос сознательности. Вакцины изучены, сделаны по новым технологиям. Все результаты исследований на данный момент говорят о том, что вакцина никак не влияет на дальнейшее здоровье человека.

Как проверяют подлинность справок?

Использование поддельных справок несет за собой уголовную ответственность. Не используйте подложные справки! Подлинность проверяется на месте по реквизитам и по печати.

Безопасно ли делать прививку в ТЦ?

Санитарные правила изменились, поэтому мобильные медицинские пункты возможны.

В каких условиях хранится вакцина?

“Спутник V” хранится по строгим правилам. После разморозки максимум может пройти несколько часов, после этого она должна быть применена.

Как вакцина защищает от мутирующих штаммов?

Прежде всего нас интересуют антитела к S-белку. Он находится на поверхности, при помощи этого белка вирус поступает в клетку и размножается. В данном случае мы блокируем “входы” в организм для вируса.

Как работает вакцина? Когда проверять антитела?

У 97% привившихся есть антитела. У кого они не вырабатываются - это свойства вашей иммунной системы, такое бывает. Вакцина действует на клеточный иммунитет. Принцип такой: чужеродный белок доставляется до клеток иммунной системы и позволяет ему вырабатывать специфические белки. Вакцины “КовиВак” в большом объеме не будет, это зависит от производственных мощностей. Поэтому лучше всего прививаться вакциной “Спутник V”, она больше всего изучена. Антитела появляются не сразу, необходимо подождать 42 дня с момента прививки. В этот период появляется пик антител в организме.

В поезда будут пускать только со справками?

В Указе прописано, что справка и другие документы нужны только на электропоезде “Орлан” от Уфы до Кумертау.

А в самолет будут пускать без справки?

Да, самолетов нет в этом перечне.

Введут ли бесплатное исследование на антитела?

К сожалению, нет.

Наступит ли ответственность за отказ предоставления услуг?

Нет. В Указе есть оговорка, что привлекать к ответственности можно лишь в том случае, когда отказ не обусловлен действующим законодательством.

Что делать работодателям в новых условиях?

У работодателя есть ответственность за санитарное благополучие в компании. Сейчас все организации получают разъяснение от властей, что делать: уводить сотрудников на “удаленку” или нет.

Заставляют на работе идти на вакцинацию. Что делать?

Поведение каждого работодателя предугадать невозможно. Если человек в рабочее время пошел делать прививку, достаточно по договоренности отпроситься с работы. Все зависит от вашего руководства.

Нужно ли отдохнуть после прививки и отпрашиваться для этого с работы?

Поликлиники вакцинируют до 20:00, поэтому вы можете подойти туда в свободное от работы время.

Могут ли вакцинировать на предприятии?

Да. Если вы наберете больше 5 человек, то к вам по заявке приедут врачи из поликлиники.

Можно ли пить алкоголь перед прививкой?

Нет, ни в коем случае.

При какой температуре после прививки лучше вызывать врачей?

Если она выше 37,5, лучше обратиться к врачам. Также выше этой температуры можно принимать жаропонижающие. На 1-3 дня при этом можно получить больничный.

Можно ли сделать первый этап в одном регионе, а второй - в другом?

Да. У наших вакцин по России единые транши. Этот вопрос решен с 1 апреля. Этот вопрос особенно важен для вахтовиков, которых могут привить на работе, а 2 этап придется на отпуск дома. Достаточно справки на руках, что вам введен первый компонент.

Как вакцинироваться людям с ограниченными возможностями?

В Башкортостане возможна вакцинация на дому. Специалисты приедут к вам и сделают прививку.

Клубы, танцполы, бани, сауны: с какого числа туда перестанут пускать без вакцины?

С 29 июня, если количество посадочных мест больше 10, то вас пустят в эти заведения только при наличии вышеуказанных справок.

Есть ли возможность сделать “Спутник Лайт”?

Пока эта вакцина есть только в больших мегаполисах, в Башкортостане ее нет. Эта вакцина используется для ревакцинации в Москве и Санкт-Петербурге. В нашем регионе многие пока еще даже не решились на первый этап вакцинации. В лучшем случае “Спутник Лайт” в Башкортостане появится только к концу года.

Можно ли делать вакцину тем девушкам, которые планируют ребенка?