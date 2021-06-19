За сутки в Башкирии зафиксировали более 100 новых фактов коронавируса

В Башкирии отмечается незначительный, но все рост числа зараженных коронавирусом. Об этом говорят обновленные данные оперативного штаба республики.

По информации на 19 июня, в Башкирии зафиксировано 39 972 фактов заражения Covid-19, из которых 107 случаев выявлено за последние сутки. За это же время выписано 148 пациентов, завершивших лечение от заболевания, а за весь период пандемии выздоровели 37 916 человек.