«Нужно думать о жизнеобеспечении работников»: Владимир Храмцов о влиянии вакцинации на экономику

В Башкирии за 18 июня резко начало расти количество вакцинированных от коронавируса. По данным Минздрава РЮ, 18 июня в республике привилось свыше 15 000 человек, и эти показатели выше, чем за предыдущий день.

Фото №1 - «Нужно думать о жизнеобеспечении работников»: Владимир Храмцов о влиянии вакцинации на экономику

С 22 июня в Башкирии начнут действовать новые правила указа о режиме повышенной готовности, в числе которых предъявление сертификата или справки о вакцинации (или противопоказаниях к вакцинации, или отрицательного теста на Covid-19) в ряде организаций и учреждений.

Председатель Совета муниципального района Дуванский район Башкирии, а также председатель СПК «Ярославский» Владимир Храмцов уверен, что вакцинация необходима не только для выработки коллективного иммунитета, но и для экономики.

Он отметил, что, например, если на предприятии заболеет всего лишь несколько человек, то организация уже начнет испытывать некоторые трудности в работе, даже нести убытки. Но если заболеет куда большее количество людей, то это уже ощутимо скажется на жизнедеятельности самого предприятия. И тут уже встает вопрос о будущем фирмы.

Я еще в прошлом году призывал работников соблюдать все мероприятия по предупреждению этого заболевания. Потому что если во время посевных работ, уборочных работ что-то случится, и мы начнем болеть, то мы просто можем прекратить свое существование как хозяйство. Если мы не уберем урожай, то мы не сможем работать дальше. Мы должны думать о сохранении предприятия и о жизнеобеспечении своих работников и их семей.

Владимир Храмцов, Председатель Совета муниципального района Дуванский район РБ, председатель СПК «Ярославский»

Фото: интернет

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