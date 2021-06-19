«Нужно думать о жизнеобеспечении работников»: Владимир Храмцов о влиянии вакцинации на экономику

В Башкирии за 18 июня резко начало расти количество вакцинированных от коронавируса. По данным Минздрава РЮ, 18 июня в республике привилось свыше 15 000 человек, и эти показатели выше, чем за предыдущий день.
С 22 июня в Башкирии начнут действовать новые правила указа о режиме повышенной готовности, в числе которых предъявление сертификата или справки о вакцинации (или противопоказаниях к вакцинации, или отрицательного теста на Covid-19) в ряде организаций и учреждений.
Председатель Совета муниципального района Дуванский район Башкирии, а также председатель СПК «Ярославский» Владимир Храмцов уверен, что вакцинация необходима не только для выработки коллективного иммунитета, но и для экономики.
Он отметил, что, например, если на предприятии заболеет всего лишь несколько человек, то организация уже начнет испытывать некоторые трудности в работе, даже нести убытки. Но если заболеет куда большее количество людей, то это уже ощутимо скажется на жизнедеятельности самого предприятия. И тут уже встает вопрос о будущем фирмы.
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