«Нужно думать о жизнеобеспечении работников»: Владимир Храмцов о влиянии вакцинации на экономику

Я еще в прошлом году призывал работников соблюдать все мероприятия по предупреждению этого заболевания. Потому что если во время посевных работ, уборочных работ что-то случится, и мы начнем болеть, то мы просто можем прекратить свое существование как хозяйство. Если мы не уберем урожай, то мы не сможем работать дальше. Мы должны думать о сохранении предприятия и о жизнеобеспечении своих работников и их семей.

Владимир Храмцов, Председатель Совета муниципального района Дуванский район РБ, председатель СПК «Ярославский»