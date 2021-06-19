Жители Башкирии отправились на вакцинацию после брифингов на БСТ

Жители Башкирии массово отправились на вакцинацию от коронавируса после брифингов на телеканале БСТ, организованных совместно с Центром Управления Республики Башкортостан. Возросший спрос на прививки от Covid-19 наблюдается в разных пунктах вакцинации.
На брифинге также сообщалось, что, несмотря на рост спроса на прививку, вакцины в республике точно хватит на всех. Препараты регулярно поступают в пункты вакцинации по всей республике.
По словам Ирины Кононовой, заместителя министра здравоохранения РБ, все пункты вакцинации работают до 20 часов в течение всех выходных дней, потому граждане могут спокойно подойти в любое время, не выстраиваясь в очереди с самого утра.