Жители Башкирии отправились на вакцинацию после брифингов на БСТ

Жители Башкирии массово отправились на вакцинацию от коронавируса после брифингов на телеканале БСТ, организованных совместно с Центром Управления Республики Башкортостан. Возросший спрос на прививки от Covid-19 наблюдается в разных пунктах вакцинации.

На брифинге также сообщалось, что, несмотря на рост спроса на прививку, вакцины в республике точно хватит на всех. Препараты регулярно поступают в пункты вакцинации по всей республике.