Владимир Храмцов: «У невакцинированного человека больше шансов быть переносчиком»

В Башкирии с 22 июня вступают в силу изменения указа главы республики о режиме повышенной готовности, в которых большую часть занимают корректировки, касающиеся вакцинации и посещения объектов культуры, спорта и других учреждений.

Да 22 июня жители Башкирии могут успеть пройти вакцинацию первым компонентом или, если пришло назначенное время, завершить вакцинацию полностью, то есть привиться уже вторым компонентом. Таким образом, у граждан есть возможность успеть подготовиться, чтобы позже не оказываться в неприятной ситуации, например, если у них уже пару месяцев назад куплен билет на спектакль.

Изменения в указе направлены на предотвращение новой серьезной волны заболевания, ведь уже сейчас в Башкирии второй день подряд регистрируют более 100 новых случаев заражения коронавирусом. Прививка, как это было неоднократно доказано научными исследованиями, позволяет сформировать коллективный иммунитет и снизить риски распространения инфекции.

Владимир Храмцов, Председатель Совета муниципального района Дуванский район РБ, председатель СПК «Ярославский», считает, что невакцинированный человек имеет больше шансов стать именно переносчиком коронавируса, то есть даже не чувствовать никаких симптомов, но при этом заразить других.