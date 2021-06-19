В России за сутки коронавирус забрал жизни 466 пациентов

В России за весь период пандемии коронавируса было зарегистрировано 5 299 215 фактов заболевания. В их числе 17 906 случаев подтвердили за последние сутки.

По официальным федеральным данным, в России за сутки также было выписано 10 684 пациентов. Всего в стране к 19 июня перенесли болезнь уже 4 861 343 пациентов. Все они прошли курс лечения. Но еще 308 961 человек сегодня продолжают лечиться либо в домашних условиях, либо в стационарах.