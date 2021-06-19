В Башкирии рассказали, нужно ли в торговых центрах предъявлять справку о прививке от Covid-19

На брифинге, прошедшем в прямом эфире БСТ, организованным совместно с Центром Управления Республики Башкортостан, гражданам разъяснили отдельные моменты, касающиеся новых корректировок указа главы РБ о режиме повышенной готовности.

Фото №1 - В Башкирии рассказали, нужно ли в торговых центрах предъявлять справку о прививке от Covid-19

От жителей республики поступило много вопросов о справках о вакцинации от коронавируса, а именно будут ли требовать их при входе в торговые центры и продуктовые магазины. Министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев объяснил, что справки при входе в торговые центры и магазины не нужны.

Однако, если же внутри торгового центра гражданин желает посетить фудкорт, то в случае наличия более 10 посадочных мест, сотрудник заведения, который отвечает за посетителей, может попросить показать справку о вакцинации или о противопоказаниях к вакцинации. В магазины за молоком и хлебом спокойно можно ходить без этих справок.

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