Жителям Башкирии рассказали, будут ли вводиться бесплатные тесты на антитела

В Башкирии на брифинге, организованным БСТ и Центром Управления Республики Башкортостан, разобрали детально ряд вопросов, поступающих от жителей в связи с новыми изменениями в указе главы региона о режиме повышенной готовности.

Жители республики поинтересовались, будут ли в Башкирии вводиться бесплатные тесты на наличие антител. Все дело в том, что при высоком титре антител вакцинацию от коронавируса придется перенести на чуть более поздний срок.

На сегодня тест на наличие антител можно сделать только на платной основе в ряде медицинских учреждений. По словам замминистра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, в республике не ожидается появление бесплатных услуг по анализу уровня антител.