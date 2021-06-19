В России начали выявлять фиктивные сертификаты о вакцинации от Covid-19
В России начали фиксировать использование некоторыми гражданами
фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса. В связи с этим в стране начались
проверки по выявлению подобных случаев.
По сообщению Минздрава России, в Москве сотрудники МВД уже
возбудили 24 уголовных дела, три из которых направлены для дальнейшего
рассмотрения в суд.
В некоторых регионах страны появились истории о продаже
фиктивных сертификатов вакцинации. Несмотря на наличие на них «печатей»
поликлиник, установлено, что лечебными учреждениями они, на самом деле, не
выдавались и были поддельными. Для того, чтобы пресечь изготовление и
продажу поддельных документов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Пресс-служба Минздрава России
В Министерстве здравоохранения РФ обратились к гражданам и
призвали не пытаться приобрести поддельные справки и сертификаты, а напротив –
пройти вакцинацию. Она бесплатна.
Формирование коллективного иммунитета - наша общая, важная задача в борьбе с
пандемией. Без этого невозможно будет снять ограничения, вернуться к прежней
жизни, видеться с друзьями и родственниками без опасения тяжело заболеть и
заразить их.