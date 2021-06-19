В России начали выявлять фиктивные сертификаты о вакцинации от Covid-19

В некоторых регионах страны появились истории о продаже фиктивных сертификатов вакцинации. Несмотря на наличие на них «печатей» поликлиник, установлено, что лечебными учреждениями они, на самом деле, не выдавались и были поддельными. Для того, чтобы пресечь изготовление и продажу поддельных документов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Пресс-служба Минздрава России