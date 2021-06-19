В России начали выявлять фиктивные сертификаты о вакцинации от Covid-19

В России начали фиксировать использование некоторыми гражданами фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса. В связи с этим в стране начались проверки по выявлению подобных случаев.

Фото №1 - В России начали выявлять фиктивные сертификаты о вакцинации от Covid-19

По сообщению Минздрава России, в Москве сотрудники МВД уже возбудили 24 уголовных дела, три из которых направлены для дальнейшего рассмотрения в суд.

В некоторых регионах страны появились истории о продаже фиктивных сертификатов вакцинации. Несмотря на наличие на них «печатей» поликлиник, установлено, что лечебными учреждениями они, на самом деле, не выдавались и были поддельными. Для того, чтобы пресечь изготовление и продажу поддельных документов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Пресс-служба Минздрава России

В Министерстве здравоохранения РФ обратились к гражданам и призвали не пытаться приобрести поддельные справки и сертификаты, а напротив – пройти вакцинацию. Она бесплатна.

Формирование коллективного иммунитета - наша общая, важная задача в борьбе с пандемией. Без этого невозможно будет снять ограничения, вернуться к прежней жизни, видеться с друзьями и родственниками без опасения тяжело заболеть и заразить их.

Пресс-служба Минздрава России
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии