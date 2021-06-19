«Если мы не хотим сделать хуже, надо идти»: Заслуженный тренер России привился от Covid-19

Заслуженный тренер России по спортивной борьбе Борис Понятов рассказал, как перенес вакцинацию от коронавируса. Также он поделился мнением о том, как отказ от вакцинации может повлиять на сферу спорта.

Борис Понятов вакцинировался еще в апреле, сейчас чувствует себя удовлетворительно. Да и сразу после введения что первого, что второго компонентов ничего страшного с организмом не происходило. Тренер отметил, что не было ни головных болей, ни насморка – лишь небольшая усталость.

После первого компонента по началу никаких побочных эффектов не было. Потом, часов через 8-9, появилась легкая усталость. И все. Борис Понятов, заслуженный тренер России, тренер по спортивной борьбе

По словам тренера, вакцинироваться нужно, потому что иначе люди рискуют навредить самим себе.

Если мы не хотим сделать себе хуже, опозориться, то, конечно, надо идти. Некоторые у нас просто какого-тио принципа придерживаются: «Не пойду и все!». Какие-то фейки слушают, фактически не имеют достоверных данных, и все это идет по накатанной. Борис Понятов, заслуженный тренер России, тренер по спортивной борьбе

Наконец, для спортсменов очень важно видеть на соревнованиях болельщиков. Да и самим тоже важно привиться, чтобы спокойно выступать на различных соревнованиях.