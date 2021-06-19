Пятикратная чемпионка мира Евгения Михайлова о прививке: «Безопаснее, если ты не будешь болеть»

Вы знаете, я слышала, что некоторые плохо себя чувствуют. Но если это действительно помогает, то, конечно, нужно вакцинироваться, потому что безопаснее, если ты не будешь болеть. Я думаю, что сейчас у нас нет выхода, и нам нужно вакцинироваться. А мы и вовсе работаем с детьми. Сейчас самое главное, чтоб нас не закрыли на карантин из-за третьей волны, чтобы дети тренировались спокойно.

Евгения Михайлова, 5-кратная чемпионка мира по летнему биатлону, заслуженный мастер спорта, тренер