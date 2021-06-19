Пятикратная чемпионка мира Евгения Михайлова о прививке: «Безопаснее, если ты не будешь болеть»
Эксперты разных отраслей и спортсмены в Башкирии делятся
своим мнением по поводу вакцинации от коронавируса. На днях прививку, пока
только первый ее компонент, сделали и пятикратной чемпионке мира по летнему
биатлону, заслуженному мастеру спорта, тренеру Евгении Михайловой.
Ничего особенного, приходишь, делают вакцину, я попросила
документ, мне сказали, что нужно зарегистрироваться на сайте Госуслуг. В
принципе, самочувствие нормальное. Ни боли, ни температуры – ничего такого не
было.
Евгения Михайлова, 5-кратная чемпионка мира по летнему биатлону, заслуженный мастер спорта, тренер
Также она рассказала, что за время пандемии среди ее
воспитанников переболели всего двое-трое человек. Ей самой удалось избежать
заражения коронавирусом.
По словам Евгении Михайловой, когда в Башкирии, как и по
всей стране был объявлен карантин, дети тренировались дистанционно. Сезон был в
тот момент практически под угрозой срыва. Но все обошлось, и сейчас важно,
чтобы эта ситуация не повторилась.
Вы знаете, я слышала, что некоторые плохо себя чувствуют. Но
если это действительно помогает, то, конечно, нужно вакцинироваться, потому что
безопаснее, если ты не будешь болеть. Я думаю, что сейчас у нас нет выхода, и
нам нужно вакцинироваться. А мы и вовсе работаем с детьми. Сейчас самое
главное, чтоб нас не закрыли на карантин из-за третьей волны, чтобы дети
тренировались спокойно.
Евгения Михайлова, 5-кратная чемпионка мира по летнему биатлону, заслуженный мастер спорта, тренер