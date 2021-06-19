Пятикратная чемпионка мира Евгения Михайлова о прививке: «Безопаснее, если ты не будешь болеть»

Эксперты разных отраслей и спортсмены в Башкирии делятся своим мнением по поводу вакцинации от коронавируса. На днях прививку, пока только первый ее компонент, сделали и пятикратной чемпионке мира по летнему биатлону, заслуженному мастеру спорта, тренеру Евгении Михайловой.

Фото №1 - Пятикратная чемпионка мира Евгения Михайлова о прививке: «Безопаснее, если ты не будешь болеть»

Ничего особенного, приходишь, делают вакцину, я попросила документ, мне сказали, что нужно зарегистрироваться на сайте Госуслуг. В принципе, самочувствие нормальное. Ни боли, ни температуры – ничего такого не было.

Евгения Михайлова, 5-кратная чемпионка мира по летнему биатлону, заслуженный мастер спорта, тренер

Также она рассказала, что за время пандемии среди ее воспитанников переболели всего двое-трое человек. Ей самой удалось избежать заражения коронавирусом.

По словам Евгении Михайловой, когда в Башкирии, как и по всей стране был объявлен карантин, дети тренировались дистанционно. Сезон был в тот момент практически под угрозой срыва. Но все обошлось, и сейчас важно, чтобы эта ситуация не повторилась.

Вы знаете, я слышала, что некоторые плохо себя чувствуют. Но если это действительно помогает, то, конечно, нужно вакцинироваться, потому что безопаснее, если ты не будешь болеть. Я думаю, что сейчас у нас нет выхода, и нам нужно вакцинироваться. А мы и вовсе работаем с детьми. Сейчас самое главное, чтоб нас не закрыли на карантин из-за третьей волны, чтобы дети тренировались спокойно.

Евгения Михайлова, 5-кратная чемпионка мира по летнему биатлону, заслуженный мастер спорта, тренер
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