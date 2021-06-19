Троих подростков, сбежавших из спецшколы в Башкирии, нашли, четвертого ищут

В Башкирии завершился розыск троих подростков, сбежавших из Серафимовской спецшколы закрытого типа. Четвертого пропавшего подростка все еще ищут.

О побеге подростков МВД сообщило накануне. А сбежали ребята еще 16 июня. Через два дня трое были найдены на территории Иглинского района, сразу после – отправили в полицию для выяснения обстоятельств.

Четвертого сбежавшего – 15-летнего Алмаза Салихова - все еще не могут найти. Если вы обладаете информацией о его местонахождении, просьба обратиться по телефонам: 8 (34782) 7-20-97; 7-10-01; 279-39-02; 8-917-80-89-081. Из особых примет: родинка на правой щеке и шрам после операции на аппендицит.