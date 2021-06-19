В Башкирии со скал высотой 7 метров упала женщина

В Башкирии утром 19 июня серьезно пострадала женщина. Она упала с Красных скал, с высоты в 7 метров.

По информации пресс-службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Нуримановском районе. К спасателям поступило сообщение, что женщине 1979 года рождения, упавшей со скал, требуется помощь.

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС выехали на местность, также прибыли медработники. Пострадавшую с помощью снаряжения для альпинистов подняли наверх, далее ее транспортировали до скорой помощи.