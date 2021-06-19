Жителям Башкирии объяснили, когда вакцина «Спутник Лайт» может появиться в республике

На сегодняшний день жителям Башкирии в пунктах вакцинации доступны три отечественные вакцины из четырех зарегистрированных. Стало известно, когда вакцина «Спутник Лайт» может появиться в республике.
На данный момент, как сообщили на брифинге в прямом эфире БСТ, в Башкирии вакцин «Спутник Лайт» нет. Пока что она имеется в наличии только в крупных мегаполисах. Сейчас «Спутник Лайт» используется в Москве и Санкт-Петербурге для ревакцинации.
Но в Башкирии многие пока что даже не сделали первый этап вакцинации, о применении «Спутника Лайт» говорить рано. В лучшем случае, отметили на брифинге, эта вакцина может поступить в республику не раньше конца 2021 года.