Жителям Башкирии объяснили, когда вакцина «Спутник Лайт» может появиться в республике

На сегодняшний день жителям Башкирии в пунктах вакцинации доступны три отечественные вакцины из четырех зарегистрированных. Стало известно, когда вакцина «Спутник Лайт» может появиться в республике.

На данный момент, как сообщили на брифинге в прямом эфире БСТ, в Башкирии вакцин «Спутник Лайт» нет. Пока что она имеется в наличии только в крупных мегаполисах. Сейчас «Спутник Лайт» используется в Москве и Санкт-Петербурге для ревакцинации.