В Уфе вор забрался в окно магазина на втором этаже и похитил 30 дезодорантов

В Уфе была совершена кража в магазине, который располагался на втором этаже. Однако это вовсе не помешало преступнику добраться до цели через окно.
По данным МВД по Уфе, из торговой точки сообщили, что в магазине совершена кража 30 дезодорантов, 4 упаковок жвачки и денег из кассы. Общая сумма ущерба, нанесенная магазину, составила 12 тысяч рублей.
Правоохранители выяснили, что вор попал в магазин через окно. На месте происшествия обнаружились и отпечатки пальцев. Скоро оказалось, что они принадлежат мужчине, который уже попадался полиции.
Фото: пресс-служба МВД по РБ