В Уфе вор забрался в окно магазина на втором этаже и похитил 30 дезодорантов

В Уфе была совершена кража в магазине, который располагался на втором этаже. Однако это вовсе не помешало преступнику добраться до цели через окно.

По данным МВД по Уфе, из торговой точки сообщили, что в магазине совершена кража 30 дезодорантов, 4 упаковок жвачки и денег из кассы. Общая сумма ущерба, нанесенная магазину, составила 12 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что вор попал в магазин через окно. На месте происшествия обнаружились и отпечатки пальцев. Скоро оказалось, что они принадлежат мужчине, который уже попадался полиции.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 21-летний уфимец. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что похищенное имущество продал, а деньги тратил на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемый обязался возместить ущерб, причиненный преступлением. Пресс-служба МВД по РБ