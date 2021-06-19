Вакцинация в Башкирии: ответы на основные вопросы

С 22 июня в Башкирии начинает действовать ряд ограничений. На входе в кинотеатры и на массовые спортивные мероприятия потребуют документ о сделанной прививке, о наличии антител или об отводе по медицинским показаниям. С 29 июня такую справку могут потребовать в ресторанах и фитнес-клубах.
Заниматься здоровьем просят теперь только здоровых. Проход в фитнес-клубы в скором времени могут ограничить. Новые требования – предъявление одной их трех справок: о вакцинации, о наличии антител или об отводе от прививки по медицинским показаниям.
Если докажут, что работник или посетитель заразил кого-то, то ответственность может быть вплоть до уголовной. Пускать со справкой будут в организации сферы услуг. В случае общепитов речь о тех, где количество посадочных место больше 10. К слову, с 22 июня все ночные клубы должны будут работать только днем в формате общественного питания. За пропуск без медицинского документа должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, юридические – на 300 тысяч рублей.
В магазинах правила не меняются. Для покупки товаров из средств защиты достаточно иметь только маску.
Сделать прививку можно не только в медицинском учреждении, работают мобильные пункты в торговых комплексах. В лайфстайл-центре «Башкирия» вакцинировалась корреспондент БСТ.
Вакцинацию организовывают и в администрациях районов республики. В муниципалитетах разворачивают мобильные пункты.
Чтобы избежать ажиотажа, продлили работу мобильных пунктов вакцинации. Прежде в выходные дни привиться можно было до 16:00, теперь это можно сделать с 8:00 до 20:00.