Вакцинация в Башкирии: ответы на основные вопросы

С 22 июня в Башкирии начинает действовать ряд ограничений. На входе в кинотеатры и на массовые спортивные мероприятия потребуют документ о сделанной прививке, о наличии антител или об отводе по медицинским показаниям. С 29 июня такую справку могут потребовать в ресторанах и фитнес-клубах.

Заниматься здоровьем просят теперь только здоровых. Проход в фитнес-клубы в скором времени могут ограничить. Новые требования – предъявление одной их трех справок: о вакцинации, о наличии антител или об отводе от прививки по медицинским показаниям.

Порядка 135 фитнес-клубов, которые у нас в реестре. Сейчас прорабатываем этот вопрос, будем вырабатывать предложения. Эльза Карамурзина, заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

Если ты не хочешь прививаться – твое право. Но тогда сиди дома, не контактируй с людьми. Поэтому там, где массово находятся люди, желательно, чтобы люди были привитые или имеющие антитела. Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного собрания Республики Башкортостан

Если докажут, что работник или посетитель заразил кого-то, то ответственность может быть вплоть до уголовной. Пускать со справкой будут в организации сферы услуг. В случае общепитов речь о тех, где количество посадочных место больше 10. К слову, с 22 июня все ночные клубы должны будут работать только днем в формате общественного питания. За пропуск без медицинского документа должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, юридические – на 300 тысяч рублей.

Если будет доказано, что человек заразил других людей – это тяжкие последствия. Штраф до 2 млн. рублей. Если приведет к массовому заражения – до уголовной ответственности. Рустем Хайдаров, заместитель начальника государственно-правового управления Главы Республики Башкортостан

В магазинах правила не меняются. Для покупки товаров из средств защиты достаточно иметь только маску.

Прошлый год был довольно таки плохой, введение ограничения сильно отразились на экономике. Те меры, которые вводятся, это как раз меры, которые позволят снизить ход заболеваемости, чтобы не было необходимости более жестких санкций. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Сделать прививку можно не только в медицинском учреждении, работают мобильные пункты в торговых комплексах. В лайфстайл-центре «Башкирия» вакцинировалась корреспондент БСТ.

Впереди много мероприятий. Чтобы обезопасить себя, близких, коллег, решила вакцинироваться. Рамзия Каримова, корреспондент БСТ

Вакцинацию организовывают и в администрациях районов республики. В муниципалитетах разворачивают мобильные пункты.

Муниципальные служащие – те люди, чей труд связан с ежедневным общением. Мы не только сами рискуем заразиться, но и стать источником. Перед нами стоит задача – обеспечить максимальную вакцинацию, создать коллективный иммунитет. Динис Юсупов, врио главы администрации Аскинского района - заместитель по социальным вопросам и внутренней политике