В Башкирии пенсионеры могут отправиться в бесплатное путешествие

Туризму все возрасты покорны. В Башкортостане пенсионеры раз в год могут отправиться в бесплатное путешествие по республике. Инициатива реализуется в рамках проекта «Башкирское долголетие. Туризм». Его главная задача – создать для пенсионеров туры с комфортными условиями.

Вместо традиционного знакомства – совместный танец. Своеобразным танцполом для пенсионеров стал холм с шикарным видом на Зилим. После плясок – приветствие и инструктаж. Пожилые туристы поделились на два лагеря. Каждый выбрал себе занятие по душе. Вместе с гидом часть путешественников отправилась исследовать деревню.

Одной из точек маршрута стала река Зилим и каменный утес Уклы-Кая. Рассказывают, что в былые времена, когда башкиры еще были язычниками, на вершине совершались обряды жертвоприношения. Теперь об этом напоминает только арт-объект.

Преодолев подвесной мост через реку, туристы оказались в живописной деревне Таш-Асты. Берега с отвесными скалами, небольшие перекаты, сливающиеся с горизонтом леса и огромный каменный утес Уклы-Кая. На фоне него поселок кажется совсем крошечным. Экскурсоводом стал местный житель. Но на этом берегу пенсионеров ожидали не только прекрасные виды и удивительные истории.

Пусть и в виде картины, но встретить президента на берегу Зилима пенсионеры явно не ожидали. Желающих сделать фото с Владимиром Владимировичем было так много, что тут же организовалась очередь. А в это время другая часть группы с той стороны реки знакомилась с бытом и культурой табынцев.

Кураист Ильгам Байбулдин порадовал пожилых туристов виртуозной игрой на думбыре. Мастер исполнил композицию «Балкантау» из эпоса «Шаян-Елань» на традиционном инструменте башкирских сказителей. В другой юрте пенсионеры могли полюбоваться национальными костюмами.

Специалисты разработали подходящие для пожилых людей туристические маршруты. Куда входит аренда автобуса, страховка участников, посещение музеев, а также обзорная экскурсия в сопровождении гида.