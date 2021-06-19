В Уфе прошел третий этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Из шести заявленных районов на соревнования приехали представители только двух – Федоровского и Илишевского. Именно они и разыграли путевку в финал. Так, победу по итогам двух решающих скачек праздновал Айнур Шагиев из Илишевского района. Третий год подряд жокей-любитель выступает в республиканском турнире, но до финала ранее он не доходил.
Представители Белокатайского, Балтачевского и Калтасинского районов отказались от участия в турнире ввиду отсутствия лошадей башкирской породы. Команда из Учалинского района не смогла приехать, так как в этот день там проходил праздник Сабантуй. Но они договорились с организаторами «Терры Башкирии» и приедут на скачки на другой этап состязаний. А следующие соревнования состоятся 3 июля.