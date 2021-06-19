В Уфе провели Летние игры-2021

В Уфе провели Летние игры. В деревне Локотки Кировского района спортивное мероприятие прошло в формате сабантуя. Для детей и взрослых организовали площадки для игр.

Также были показательные выступления и мастер-классы. Одним из самых популярных мест стала башкирская юрта с традиционным убранством и угощениями. Там можно было найти и необычные предметы