В Уфе провели Летние игры-2021

В Уфе провели Летние игры. В деревне Локотки Кировского района спортивное мероприятие прошло в формате сабантуя. Для детей и взрослых организовали площадки для игр.
Также были показательные выступления и мастер-классы. Одним из самых популярных мест стала башкирская юрта с традиционным убранством и угощениями. Там можно было найти и необычные предметы
На мероприятие были вручены удостоверения детям войны, а волонтерам, помогавшим во время пандемии – благодарственные письма. Самым главным событием праздника стали соревнования по национальной борьбе курэш на приз главы администрации Кировского района. Среди участников были два чемпиона мира.