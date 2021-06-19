В Башкирии отметили юбилей одного из старейших чувашских сел

Одному из старейших чувашских сел республики исполнилось 225 лет. Официальной датой основания села Васильевка считается 1796 год. В Ишимбайском районе это единственный населенный пункт, в котором проживают исключительно чуваши. Поздравить местное население приехали артисты из Чебоксаров. В храме по торжественному случаю организовали особую службу.

Колокольный звон в сельском храме сегодня звучит по-особенному. В крестном ходе участвуют не только местные жители, но и приезжие казаки. А службу ведет сам владыка, который специально приехал из Салаватской епархии провести литургию в честь юбилея села.

К слову, за более чем двухвековую историю села это первый храм. На его постройку ушло почти семь лет. Причем инициатором возведения была местная жительница, многодетная мать Роза Андреева. В основание церкви она вложила собственные сбережения, а также активно привлекала спонсоров, чтобы воплотить свою давнюю мечту.

Селу Васильевка сегодня исполнилось 225 лет. В Ишимбайском районе это единственный населенный пункт, в котором проживают исключительно чуваши. Правда, едва ли не каждый второй свободно разговаривает и на башкирском.

Анастасия Гаврилова в канун праздника справила 90-летний юбилей. Свою трудовую деятельность она начала в годы Великой Отечественной в местном колхозе. Тогда же и выучила башкирский язык.

По легенде название селу помог определить жребий. Несколько мужиков написали на бумажках пять имен, бросили в шапку, а затем тянули. Так деревня стала называться Васильевкой. В честь праздника поздравить сельчан приехала делегация артистов из Чувашии.