В Уфе пенсионерка устроила свалку во дворе

Жители улицы Якуба Коласа в Демском районе Уфы бьют тревогу. Их соседка занимается сбором мусора. Во дворе и даже за его пределами образовались горы из картона, пластика и других отходов.

Остановиться Любовь Рангаева в пристрастии собирать мусор уже не может. Кроме картона, стеклянных и пластиковых банок, в горе отходов есть старые игрушки, обувь и другой хлам, из-за которого путь от дома до калитки давно стал узким коридором. Мусор со двора уже перебрался на улицу.

У всех дети несовершеннолетние, маленькие. Это запах, антисанитария, пожарная безопасность. Я боюсь за своих детей, за себя. Писали в Роспотребнадзор, обращались в администрацию, а мусор только прибавляется. Елена Герасимова, соседка

Собирает отходы пенсионерка для того, чтобы обеспечить себя дополнительным доходом. Пластик и картон сдает в специализированные пункты. Цены на приемку разные.

Пластик подороже. Картон тоже дороже. Любовь Рангаева

Иногда товар приходится искать и на помойке – запах в округе соответствующий. Одинокая женщина таким бизнесом занимается пять лет. Гора за забором образовалась в течение недели.

Это все равно деньги. Я на пенсии, получаю 14 тысяч рублей. Воду провести надо, за газ платить надо. Любовь Рангаева

Женщине выписали протоколы за складирование хлама за пределами своей территории. Она получила также уведомление на устранение мусорной горы.

На заседании административной комиссии, которая состоится 24 июня, нам предстоит сначала разобраться в причинах такого поведения. Если до этой даты замечаний не будут устранены, последует штраф за нарушение благоустройства общественных территорий. Эльвера Хайбуллина, начальник пресс-службы администрации Демского района г. Уфы