В Уфе пенсионерка устроила свалку во дворе

Жители улицы Якуба Коласа в Демском районе Уфы бьют тревогу. Их соседка занимается сбором мусора. Во дворе и даже за его пределами образовались горы из картона, пластика и других отходов.

Остановиться Любовь Рангаева в пристрастии собирать мусор уже не может. Кроме картона, стеклянных и пластиковых банок, в горе отходов есть старые игрушки, обувь и другой хлам, из-за которого путь от дома до калитки давно стал узким коридором. Мусор со двора уже перебрался на улицу.

У всех дети несовершеннолетние, маленькие. Это запах, антисанитария, пожарная безопасность. Я боюсь за своих детей, за себя. Писали в Роспотребнадзор, обращались в администрацию, а мусор только прибавляется.

Елена Герасимова, соседка

Собирает отходы пенсионерка для того, чтобы обеспечить себя дополнительным доходом. Пластик и картон сдает в специализированные пункты. Цены на приемку разные.

Пластик подороже. Картон тоже дороже.

Любовь Рангаева

Иногда товар приходится искать и на помойке – запах в округе соответствующий. Одинокая женщина таким бизнесом занимается пять лет. Гора за забором образовалась в течение недели.

Это все равно деньги. Я на пенсии, получаю 14 тысяч рублей.  Воду провести надо, за газ платить надо.

Любовь Рангаева
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Женщине выписали протоколы за складирование хлама за пределами своей территории. Она получила также  уведомление на устранение мусорной горы.

Фото №1 - В Уфе пенсионерка устроила свалку во дворе

На заседании административной комиссии, которая состоится 24 июня, нам предстоит сначала разобраться в причинах такого поведения. Если до этой даты замечаний не будут устранены, последует штраф за нарушение благоустройства общественных территорий.

Эльвера Хайбуллина, начальник пресс-службы администрации Демского района г. Уфы

Пенсионерка пообещала убрать мусор, который образовался за забором. А вот быстро расхламить картонный замок во дворе вряд ли получится. Ведь отказываться от дохода с "душком" Любовь Рангаева не собирается.

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