В Уфе пенсионерка устроила свалку во дворе

Жители улицы Якуба Коласа в Демском районе Уфы бьют тревогу. Их соседка занимается сбором мусора. Во дворе и даже за его пределами образовались горы из картона, пластика и других отходов.
Остановиться Любовь Рангаева в пристрастии собирать мусор уже не может. Кроме картона, стеклянных и пластиковых банок, в горе отходов есть старые игрушки, обувь и другой хлам, из-за которого путь от дома до калитки давно стал узким коридором. Мусор со двора уже перебрался на улицу.
Собирает отходы пенсионерка для того, чтобы обеспечить себя дополнительным доходом. Пластик и картон сдает в специализированные пункты. Цены на приемку разные.
Иногда товар приходится искать и на помойке – запах в округе соответствующий. Одинокая женщина таким бизнесом занимается пять лет. Гора за забором образовалась в течение недели.
Женщине выписали протоколы за складирование хлама за пределами своей территории. Она получила также уведомление на устранение мусорной горы.
Пенсионерка пообещала убрать мусор, который образовался за забором. А вот быстро расхламить картонный замок во дворе вряд ли получится. Ведь отказываться от дохода с "душком" Любовь Рангаева не собирается.