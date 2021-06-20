В аэропорт Уфы приземлился самолёт с горящим шасси

Накануне, 19 июня, в аэропорте «Уфа» произошло ЧП. У одного из приземлившихся самолётов загорелось шасси.

Инцидент зафиксирован около одиннадцати часов вечера. В уфимском аэропорту посадку совершал боинг авиакомпании «Azur air», который вернулся из Каира. На борту находилось 334 пассажира и 10 членов экипажа. В момент приземления у самолёта загорелась правая стойка шасси.

Для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа были предприняты все необходимые меры предосторожности после сигнала «тревога». К счастью, пострадавших в ЧП нет. По факту произошедшего проводится проверка.