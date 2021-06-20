В Башкирии количество зараженных коронавирусом превысило 40 тысяч

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Так, в Башкирии общее число зараженных коронавирусом за всё время пандемии достигло 40 083. Этот показатель за сутки увеличился на 111 человек. С выздоровлением при этом было выписано всего 35 человек за сутки (за всё время – 37 951). Смертью закончилось ещё 4 случая заболевания коронавирусом (за всё время – 562).
В России за сутки коронавирус выявили у 17 611 пациентов (за всё время – 5 316 826). Выписано с выздоровлением – 8629 (4 869 972), скончались – 450 (129 361), одновременно болеют – 317 493.