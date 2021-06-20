В Башкирии количество зараженных коронавирусом превысило 40 тысяч

Так, в Башкирии общее число зараженных коронавирусом за всё время пандемии достигло 40 083. Этот показатель за сутки увеличился на 111 человек. С выздоровлением при этом было выписано всего 35 человек за сутки (за всё время – 37 951). Смертью закончилось ещё 4 случая заболевания коронавирусом (за всё время – 562).