«Набор популистских инициатив»: Рафик Исханов высказался о превращении непривитых в изгоев

Герой России, полковник ВВС, помощник члена Совета Федерации от Башкирии, член партии «Единая Россия» Рафик Ихсанов прокомментировал мнение депутата Госдумы и руководителя «Справедливой России» Сергея Миронова о вакцинации.
Как отмечает издание ГорОбзор.ру, Сергей Миронов высказал мнение, что принудительная вакцинация превращает непривитых граждан России в изгоев. Политик отметил, что массовая вакцинация не способна остановить распространение коронавирусной инфекции. Следовательно, меры, которые предпринял глава Башкирии, неэффективные.
Рафик Исханов это мнение раскритиковал, отметив, что тезисы политика лишены «смысла и логики». По мнению героя России, политик просто хочет получит голоса, так называемых, антипрививочников.