«Набор популистских инициатив»: Рафик Исханов высказался о превращении непривитых в изгоев

Большинство российских экспертов считают «Справедливую Россию» партией без идеологии. Политологи отмечают глубокий политический кризис партии. Вместо внятной программы справроссы эксплуатирует набор популистских инициатив в сфере здравоохранения, ЖКХ, налогообложения. Бездействие партии, ее бесконечные обещания, популизм, дистанцирование от проблем граждан, формируют достаточно неустойчивую группу избирателей, которые будут готовы проголосовать за партию в 2021 году. <…> Региональное отделение партии отмечается невнятной политической повесткой, отсутствием значимых инициатив и харизматичного лидера.

Рафик Исханов