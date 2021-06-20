«Набор популистских инициатив»: Рафик Исханов высказался о превращении непривитых в изгоев

Герой России, полковник ВВС, помощник члена Совета Федерации от Башкирии, член партии «Единая Россия» Рафик Ихсанов прокомментировал мнение депутата Госдумы и руководителя «Справедливой России» Сергея Миронова о вакцинации.

Фото №1 - «Набор популистских инициатив»: Рафик Исханов высказался о превращении непривитых в изгоев

Как отмечает издание ГорОбзор.ру, Сергей Миронов высказал мнение, что принудительная вакцинация превращает непривитых граждан России в изгоев. Политик отметил, что массовая вакцинация не способна остановить распространение коронавирусной инфекции. Следовательно, меры, которые предпринял глава Башкирии, неэффективные.

Рафик Исханов это мнение раскритиковал, отметив, что тезисы политика лишены «смысла и логики». По мнению героя России, политик просто хочет получит голоса, так называемых, антипрививочников.

Большинство российских экспертов считают «Справедливую Россию» партией без идеологии. Политологи отмечают глубокий политический кризис партии. Вместо внятной программы справроссы эксплуатирует набор популистских инициатив в сфере здравоохранения, ЖКХ, налогообложения. Бездействие партии, ее бесконечные обещания, популизм, дистанцирование от проблем граждан, формируют достаточно неустойчивую группу избирателей, которые будут готовы проголосовать за партию в 2021 году. <…> Региональное отделение партии отмечается невнятной политической повесткой, отсутствием значимых инициатив и харизматичного лидера.

Рафик Исханов
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