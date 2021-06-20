Стали известны подробности гибели 11-летнего ребёнка в аварии в Башкирии

Следственный комитет Башкирии намерен расследовать страшную аварию, которая произошла на трассе в республике сегодня.

Напомним, 20 июня на 1299 км автодороги Москва-Уфа в Кушнаренковском районе столкнулись легковушка «Форд» и грузовик «Скания». По предварительной информации, 55-летний водитель иномарки выехал на обочину и наехал на полуприцеп грузовика.

В результате столкновения смертельные травмы получил 11-летний мальчик. Его ровесник и водитель авто доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Криминалисты проводят доследственную проверку, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.