Минтруд объяснил, можно ли отстранить от работы сотрудника, не прошедшего вакцинацию

Стало известно, может ли работодатель отстранить сотрудника, который не прошёл вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

По его словам, санитарные врачи каждого региона самостоятельно принимают решение о необходимости обязательной вакцинации.

Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной. Антон Котяков

Министр отмечает, что, если у работника нет объективных причин для отказа от вакцинации, он может быть отстранен от работы без сохранения заработной платы.