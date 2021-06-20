В Башкирии перевернулся автомобиль: есть пострадавшие

В Янаульском районе в ночь с 19 на 20 июня произошла серьёзная авария. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, в ДТП есть пострадавшие.

На 4 км автодороги Янаул-Сабанчи перевернулся «Lifan Х60». 41-летний житель Нефтекамска, который находился за рулём авто, не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

В аварии пострадали водитель и 37-летняя пассажирка. Их доставили в больницу с различными травмами. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.