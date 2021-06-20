Жителям Башкирии расскажут о плюсах вакцинации в рамках лектория

Жителям Башкирии расскажут о плюсах вакцинации от коронавирусной инфекции. Мероприятие пройдёт в рамках десятого лектория, который посвящён Году здоровья и активного долголетия.

Сейчас в Башкирии активно проходит вакцинация населения от коронавирусной инфекции, чтобы не допустить возникновения «третьей волны» в регионе. За последние сутки в регионе выявили 111 новых зараженных. При этом увеличился процент тяжело больных пациентов с коронавирусом — более трёхсот человек находятся в стационарах.