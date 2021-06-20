Эльвира Аиткулова: «Не прививаться – твое право, но тогда сиди дома»

Ответственность в первую очередь по отношению к самому себе, своей семье и к обществу в целом. И мы должны понимать, что сегодня мы вводим ограничения для тех людей, которые не хотят прививаться, потому что если ты не хочешь прививаться, это твое право, но тогда будь добр сиди дома, не контактируй с другими людьми, не подвергай опасности ни себя, ни окружающих.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного собрания Республики Башкортостан