Эльвира Аиткулова: «Не прививаться – твое право, но тогда сиди дома»

В Башкортостане вводится ряд новых ограничений, обусловленных ростом заболевших коронавирусной инфекцией. Так, с 22 июня в некоторые общественные места можно будет прийти только со справкой о вакцинации, с отрицательным тестом ПЦР не более, чем трехдневной давности или справкой о наличии противопоказаний к прививке.

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Добровольный характер вакцинации никто не отменял, но ряд ограничений, которые власти установили, оставляет меньше выбора. Хочешь вести полноценную жизнь, посещать массовые мероприятия или ходить в фитнес-клубы – обезопась себя и окружающих.

Ответственность в первую очередь по отношению к самому себе, своей семье и к обществу в целом. И мы должны понимать, что сегодня мы вводим ограничения для тех людей, которые не хотят прививаться, потому что если ты не хочешь прививаться, это твое право, но тогда будь добр сиди дома, не контактируй с другими людьми, не подвергай опасности ни себя, ни окружающих.

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