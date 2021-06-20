Эльвира Аиткулова: «Не прививаться – твое право, но тогда сиди дома»

В Башкортостане вводится ряд новых ограничений, обусловленных ростом заболевших коронавирусной инфекцией. Так, с 22 июня в некоторые общественные места можно будет прийти только со справкой о вакцинации, с отрицательным тестом ПЦР не более, чем трехдневной давности или справкой о наличии противопоказаний к прививке.
Добровольный характер вакцинации никто не отменял, но ряд ограничений, которые власти установили, оставляет меньше выбора. Хочешь вести полноценную жизнь, посещать массовые мероприятия или ходить в фитнес-клубы – обезопась себя и окружающих.