Страховка без техосмотра: в Уфе эксперты рассказали о тонкостях нового закона

С 22 августа полис ОСАГО можно будет купить без диагностической карты. Такой закон на неделе приняли депутаты Госдумы. По мнению парламентариев, эта норма облегчит жизнь как страховым компаниям, так и автовладельцам. Документ не касается такси, автобусов и грузовых автомобилей. Эти категории автотранспорта проходить техосмотр будут по-прежнему ежегодно.
В семье Риммы Миндигуловой этот японский седан, можно сказать, с самого рождения. Её отец купил иномарку в автосалоне ещё в 2006 году. И 10 лет назад подарил ее дочке. На одометре – более трехсот тысяч километров. По словам автоледи, они объездили на ней почти всю Россию. И хотя японское качество проверено временем, всё же раз в год она непременно проходит технический осмотр. Не для галочки.
Аккредитованных Российским союзом автостраховщиков станций техосмотра не хватает. Спрос превысил предложение, и в итоге появился незаконный бизнес, который продавал липовые документы. Это стало одной из причин отвязки диагностической карты при покупке полиса ОСАГО. Согласно новым поправкам, с 22 августа отсутствие ТО не станет ограничением при страховании автомобиля.
Но несмотря на поправки, технический эксперт Андрей Чебурин всё же рекомендует не отказываться от осмотра. Особенно если машина уже с большим пробегом. Процедура недорогая – 450 рублей. И, по сути, за стоимость 10 литров бензина автомобиль тщательно проверят по шестидесяти параметрам. Фото и видеоотчет загрузят в электронную базу.
Если же страховка заканчивается до 22 августа, то купить полис ОСАГО на машину старше 4 лет можно по старым диагностическим картам. В связи с пандемией коронавируса ещё весной автолюбителям продлили срок действия талонов техосмотра до 1 октября. А вот если вы всё же решили сэкономить и ездите без соответствующего документа, то в случае аварии можете остаться без выплат.
Таких аварий действительно мало. Но они всё же случаются. А их последствия почти всегда трагичны.
Чтобы не попасть именно в такую ситуацию, Римма Миндигулова станцию техосмотра посещает регулярно и добровольно.
Стоить отметить, отвязка диагностической карты от страховки не означает, что поправка в закон «О дорожном движении» будет действовать на постоянной основе. Это всего лишь отсрочка до весны, когда количество аккредитованных станций станет достаточным для всех автовладельцев.
Добровольным прохождение технического осмотра будет с 22 августа текущего года до 1 марта следующего. Тогда вступят в силу поправки в кодекс об административных правонарушениях. Они предусматривают штраф за отсутствие диагностической карты в размере 2000 рублей. Выявлять такие машины будут по госномеру при помощи камер фото- и видеофиксации. При этом получать «письма счастья» вы будете ежедневно до тех пор, пока всё же не пройдете полный технический осмотр автомобиля.