Страховка без техосмотра: в Уфе эксперты рассказали о тонкостях нового закона

С 22 августа полис ОСАГО можно будет купить без диагностической карты. Такой закон на неделе приняли депутаты Госдумы. По мнению парламентариев, эта норма облегчит жизнь как страховым компаниям, так и автовладельцам. Документ не касается такси, автобусов и грузовых автомобилей. Эти категории автотранспорта проходить техосмотр будут по-прежнему ежегодно.

В семье Риммы Миндигуловой этот японский седан, можно сказать, с самого рождения. Её отец купил иномарку в автосалоне ещё в 2006 году. И 10 лет назад подарил ее дочке. На одометре – более трехсот тысяч километров. По словам автоледи, они объездили на ней почти всю Россию. И хотя японское качество проверено временем, всё же раз в год она непременно проходит технический осмотр. Не для галочки.

Она в отличном состоянии, рабочая, но мы ежегодно делаем технический осмотр согласно регламенту, проверяем ее. Соблазнов обратиться в серую контору, где мне просто выпишут бланк подешевле, никогда не было. Потому что я на этой машине езжу с детьми, с моими ребятами. Поэтому я на такие вещи никогда не соглашусь. Римма Миндигулова, жительница г. Уфы

Аккредитованных Российским союзом автостраховщиков станций техосмотра не хватает. Спрос превысил предложение, и в итоге появился незаконный бизнес, который продавал липовые документы. Это стало одной из причин отвязки диагностической карты при покупке полиса ОСАГО. Согласно новым поправкам, с 22 августа отсутствие ТО не станет ограничением при страховании автомобиля.

Но несмотря на поправки, технический эксперт Андрей Чебурин всё же рекомендует не отказываться от осмотра. Особенно если машина уже с большим пробегом. Процедура недорогая – 450 рублей. И, по сути, за стоимость 10 литров бензина автомобиль тщательно проверят по шестидесяти параметрам. Фото и видеоотчет загрузят в электронную базу.

Новые автомобили на 4 года освобождены от прохождения техосмотра. И потом до 10 лет они должны проходить техосмотр раз в два года. После 10 лет для всех транспортных средств техосмотр является ежегодным. Андрей Чебурин, технический эксперт

Если же страховка заканчивается до 22 августа, то купить полис ОСАГО на машину старше 4 лет можно по старым диагностическим картам. В связи с пандемией коронавируса ещё весной автолюбителям продлили срок действия талонов техосмотра до 1 октября. А вот если вы всё же решили сэкономить и ездите без соответствующего документа, то в случае аварии можете остаться без выплат.

Во-первых, ДТП действительно должно произойти по причине неисправности автомобиля. Но надо сказать, что таких ДТП в общем-то немного. И действительно, у страховых компаний есть право регресса. В случае если не было действующего техосмотра и если ДТП произошло по причине неисправности автомобиля, то такое право у нас есть. Мы можем отказать в выплате. Елена Рябова, директор филиала страховой компании

Таких аварий действительно мало. Но они всё же случаются. А их последствия почти всегда трагичны.

За пять месяцев текущего года в республике зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых пять человек погибли и пятеро получили травмы. В этих дорожно-транспортных происшествиях сопутствующими причинами явились технические неисправности, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Чтобы не попасть именно в такую ситуацию, Римма Миндигулова станцию техосмотра посещает регулярно и добровольно.

Каждый год мы проводим техосмотр этой машины, чтобы в первую очередь самим чувствовать себя в безопасности. Это самое главное для нашей семьи. Римма Миндигулова, жительница г. Уфы

Стоить отметить, отвязка диагностической карты от страховки не означает, что поправка в закон «О дорожном движении» будет действовать на постоянной основе. Это всего лишь отсрочка до весны, когда количество аккредитованных станций станет достаточным для всех автовладельцев.