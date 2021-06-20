В Уфе прошел 32-й Всероссийский олимпийский день

Когда спортсменам можно не показывать результат. В Уфе прошел 32-й Всероссийский олимпийский день. Праздник спорта провели с учетом всех требований по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Гости фестиваля пообщались с чемпионами и участниками главных игр четырехлетия. Почему Уфу выбрали в качестве места проведения мероприятия и чем удивили гостей организаторы фестиваля?

Он отвечает за упражнения, она – за красоту и грацию. Жители республики встретили Всероссийский олимпийский день с чемпионами и участниками Игр. Семен Елистратов и Аделина Загидуллина провели для гостей праздника разминку. Семен сейчас готовится к зимним играм в Китае. А уфимской рапиристке впору считать дни до начала Олимпиады в Токио.

Это первая Олимпиада, и я бы хотела запомнить не только игры, но и подготовку к ним. Аделина Загидуллина, заслуженный мастер спорта России

Вообще проведение мероприятия было под вопросом. Праздник спорта проходил в непростой эпидемиологической обстановке, а потому о мерах предосторожности здесь не забывали.

Наденьте маску 100 процентов и помните про социальную дистанцию. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

32-й Всероссийский олимпийский день – традиционное спортивно-массовое мероприятие. В этом году регион и Уфа были выбраны в качестве площадки фестиваля по итогам всероссийского конкурса «Олимпийская страна».

Выбрана лучшая площадка. Уфа у нас является ведущей в развитии и футбола и волейбола. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

В том, чтобы прокатиться на автобусе, нет ничего удивительного. Но что если транспорт едет не сам? «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин вновь удивил зрителей своим мастерством и выносливостью. Он не просто сдвинул с места, а провез заполненный пассажирами спринтер. Сейчас стронгмен готовится к рекорду мира. Он намерен удержать на себе вертолет. А этот номер спортсмен называет скорее разминкой.

Тяну и понять не могу, почему так тяжело идет. Маска на лице, и кислорода не хватает – как двигатель, который захлебывается. Эльбрус Нигматуллин, шестикратный обладатель титула «Самый сильный человек России»

Зрители могли пообщаться со спортсменами, а также принять участие в соревнованиях по баскетболу, легкой атлетике, теннису, перетягиванию каната, сдать нормы ГТО. Площадки развернули на улице и внутри спорткомплекса. Организаторы праздника задействовали даже небо. На предельно малой допустимой высоте участников фестиваля приветствовала пилотажная группа «Первушино».

Когда необязательно показывать результат. В этот день юные спортсмены пришли пообщаться с чемпионами. Для многих мастер-классы стали своего рода тренировкой. В олимпийский день с мечтами об Олимпиаде.