«Я чувствую, что нужен обществу»: истории поисковиков с инвалидностью из Башкирии

Этот немецкий патрон был найден под Можайском. Городом, где с июля по октябрь 1941 года возводилась Можайская линия обороны протяженностью 220 км. Долговременные огневые точки, окопы, противотанковые рвы. Всё, чтобы сдержать натиск наступающих войск Вермахта.

Юрий не местный. Он из Башкирии. В составе поискового отряда приехал сюда, чтобы найти останки павших советских солдат. Найти и передать родственникам для дальнейшего захоронения со всеми воинскими почестями.

Я работал юристом, но было скучно, и когда занялся поиском, перевернулось все. Жизнь стала совсем другой. Юрий Тукмаков, участник Поискового движения России

Но все же есть кое-что отличающее его от других поисковиков – это зрение. Точнее, его отсутствие. Юрий – слабовидящий, и в своем деле больше привык доверять рукам, улавливая вибрацию при работе с щупом или чувствуя малейшие шероховатости на найденных предметах.

Юра Тукмаков из Туймазов, наверное, самый активный поисковик у нас. Он инвалид по зрению: один глаз у него вообще не видит, второй – очень плохо. У него большой опыт экспедиций, он находит иногда больше, чем ребята без инвалидности. Владимир Волков, руководитель Башкортостанского регионального отделения Поискового движения России

В региональном отделении поискового движения про Юру Тукмакова уже ходят легенды. Как слабовидящий нашел останки красноармейцев, где не раз искали зрячие и ничего не находили? Коллеги по цеху рассказывают об этом не без гордости.

В болоте, в жидкой грязи воронка, Юра туда руку сунул и, рассказывает, будто поленницу нащупал. Владимир Волков, руководитель Башкортостанского регионального отделения Поискового движения России

Я потянул, вытащил берцовую кость. Мы стали расширять раскоп – там оказалось 11 человек. Юрий Тукмаков, участник Поискового движения России

Кстати, про коллег по цеху. Кроме Юры, в поисковом движении работают еще несколько специалистов с ограниченными возможностями здоровья. Можно сказать, это специальное подразделение, которое в основном работает в архиве. Ребята помогают найти упоминания о фронтовиках по документам, письмам, свидетельствам военкоматов, восстанавливая таким образом боевой путь красноармейца, его звания, награды, Словом, всё, что можно узнать.

Иногда человека находишь быстро, примерно за полчаса. Находится фамилия, имя, отчество и где призывался. Иногда приходится посидеть, полистать день, два, а иногда как повезет. Может он на поверхности лежать, а может на самом низу – пока эту стопку документов перелистаешь, пока найдешь человека с определенными датами. Евгений Крупинин, участник поискового движения России

У Евгения Крупинина легкая форма ДЦП. Поэтому он не работает в поле. Женя – специалист в другой области: работает с архивными документами. Копаться в архиве – это не то же, что раскапывать, к примеру, блиндаж. Здесь требуется усидчивость. Сколько предстоит изучить архивных документов, пока найдешь хотя бы упоминание, точно не знает никто. А ведь существуют еще и однофамильцы.

Я чувствую, что нужен обществу, что я живу не просто так, а несу частичку добра. Евгений Крупинин, участник поискового движения России

Это Карим Гибадуллин. Наш незапланированный герой. Этого мальчика мы встретили в Туймазинском районе, на выездной выставке регионального поискового движения с экспонатами времен Великой Отечественной войны. Сначала Карим скромно разглядывал солдатские каски, патроны, фрагменты боеприпасов тех лет. Но оказалось, что в свои 12 лет он неплохо разбирается в истории. В доказательство без особого труда смог подробно рассказать, где и кем служил его прадедушка.

Карим не исключает, что когда подрастет, тоже будет искать останки советских солдат, чтобы захоронить их со всеми почестями. Мальчик уверен, что рассказывать про это нужно больше.

Некоторые же могут и не знать эту историю. А если мы не будем знать, то это исчезнет из нашей памяти. Карим Гибадуллин

А до тех пор, пока Карим подрастает, в полях под Можайском до сих пор идут раскопки. Поисковики ищут следы советских солдат каждый день, разделяя огромные территории на сектора.

Сказать, что работы в этих местах еще много, это не сказать ничего. Сколько именно и где точно лежат останки, можно только догадываться. Поэтому поисковики стараются зацепиться за любой найденный предмет. К сожалению, время играет против нас. Пролежав десятки лет в земле, вещи рассыпаются, забирая с собой всю информацию. Но так или иначе работы здесь еще много.

Благодарим за содействие и подготовку материала (поддержку):

Поисковое движение России по Республике Башкортостан

Телеканал IT TV г. Можайск Московской области

Поисковый отряд «36 укрепрайон» г. Можайск Московской области

Управление по делам архивов Республики Башкортостан