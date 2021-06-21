В Уфе прошел финал Лаборатории современной башкирской оперы

Финал Лаборатории современной башкирской оперы состоялся в Уфе. Мероприятие длиной в целый театральный сезон завершилось показом работ на большой сцене Башкирского государственного театра оперы и балета.

Участниками проекта, реализованного на средства гранта Главы Республики Башкортостан, стали более 30 либреттистов и композиторов. Среди них авторитетное жюри выбрало по шесть лучших сочинений. Победителями стали не только известные представители музыкальной культуры республики, но и молодые таланты.