Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии введут обязательную вакцинацию

У нас очень серьезный рост. Фиксируются пиковые показатели. В Москве активно распространяется индийский штамм, появляются новые штаммы. Мы не могли здесь не подстраховаться. Мы обязаны усилить все необходимые мероприятия: социальная дистанция, масочный режим. Главным инструментом спасения является вакцинация. Я всем хочу внятно объяснить. Дело в том, что уже в десятках регионов объявлена обязательная вакцинация. Моя личная позиция – я бы очень не хотел этого. Но если обязательства нас заставят, мы пойдем на это.

Радий Хабиров