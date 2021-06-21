Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии введут обязательную вакцинацию

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал, введут ли в Башкирии обязательную вакцинацию. 

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии введут обязательную вакцинацию

Эпидемиологическая ситуация в России ухудшается. При этом люди все еще не идут на вакцинацию, количество привитых ничтожно в республике ничтожно мало. 

У нас очень серьезный рост. Фиксируются пиковые показатели. В Москве активно распространяется индийский штамм, появляются новые штаммы. Мы не могли здесь не подстраховаться. Мы обязаны усилить все необходимые мероприятия: социальная дистанция, масочный режим. Главным инструментом спасения является вакцинация. Я всем хочу внятно объяснить. Дело в том, что уже в десятках регионов объявлена обязательная вакцинация. Моя личная позиция – я бы очень не хотел этого. Но если обязательства нас заставят, мы пойдем на это.

Радий Хабиров

Также руководитель региона отметил, что люди по-прежнему не верят в силу вакцину. Более того, среди людей происходит самое настоящее мракобесие. Пока жители придумывают "отговорки", чтобы не делать прививку, количество заболевших растет. 

Происходит самое настоящее мракобесие. Людям надо объяснять, что мы просим. Мы пока этот спор с мракобесием проигрываем. Привлеките весь коллектив ученых, авторитетных врачей – всех, чтобы они день и ночь рассказывали.

Радий Хабиров

Кроме того Радий Хабиров обратился ко всем руководителям государственных и подведомственных организаций. Он подчеркнул, что ко 2 июля количество тех, кто сделал прививку, должно вырасти.

Также глава республики подчеркнул, что за выходные во всех пунктах вакцинации количество людей выросло на 28%. Он заметил, что министру здравоохранения Башкирии было сделано соответствующее предупреждение - количество пунктов было приказано увеличить. 

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