Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии введут обязательную вакцинацию

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал, введут ли в Башкирии обязательную вакцинацию.
Эпидемиологическая ситуация в России ухудшается. При этом люди все еще не идут на вакцинацию, количество привитых ничтожно в республике ничтожно мало.
Также руководитель региона отметил, что люди по-прежнему не верят в силу вакцину. Более того, среди людей происходит самое настоящее мракобесие. Пока жители придумывают "отговорки", чтобы не делать прививку, количество заболевших растет.
Кроме того Радий Хабиров обратился ко всем руководителям государственных и подведомственных организаций. Он подчеркнул, что ко 2 июля количество тех, кто сделал прививку, должно вырасти.
Также глава республики подчеркнул, что за выходные во всех пунктах вакцинации количество людей выросло на 28%. Он заметил, что министру здравоохранения Башкирии было сделано соответствующее предупреждение - количество пунктов было приказано увеличить.