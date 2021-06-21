В Башкирии появилось новое министерство

Сегодня, 21 июня, правительство Башкирии проводит оперативное совещание, на котором обсуждает самые актуальные и важные вопросы региона.
Так, в республике появилось новое министерство. Теперь в Башкирии есть Министерство спорта и Госкомитет РБ по молодёжной политике. Ранее в республике было лишь Министерство молодёжной политики и спорта.
Главой Министерства спорта стал Руслан Хабибов, а исполняющей обязанности главы Госкомитета РБ по молодёжной политике стала Яна Гайдук. Ранее она была заместителем министра молодёжной политики и спорта.
Я хочу обозначить еще одно кадровое решение. Мы долго думали об этом вопросе, но однозначно с учетом необходимости усиления нашей государственной молодежной политики мы приняли решение реорганизовать министерство молодежной политики и спорта следующим образом – путем разделения на министерство спорта республики Башкортостан, передав ему функции реорганизованного министерства молодежной политики и спорта в сфере физической культуры и спорта. У нас Руслан Тагирович очень эффективно занимается этим направлением, он и продолжит заниматься этим направлением.