В Башкирии появилось новое министерство

Я хочу обозначить еще одно кадровое решение. Мы долго думали об этом вопросе, но однозначно с учетом необходимости усиления нашей государственной молодежной политики мы приняли решение реорганизовать министерство молодежной политики и спорта следующим образом – путем разделения на министерство спорта республики Башкортостан, передав ему функции реорганизованного министерства молодежной политики и спорта в сфере физической культуры и спорта. У нас Руслан Тагирович очень эффективно занимается этим направлением, он и продолжит заниматься этим направлением.

Радий Хабиров